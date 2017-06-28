Червяк, змея или пиявка? Пользователи Сети пытаются опознать существо на видео

Житель Австралии выложил в "Фейсбуке" видео с непонятным и достаточно неприятным существом. По его словам, он обнаружил это нечто во внутреннем дворике, где им уже заинтересовались утки. Теперь пользователи Сети теряются в догадках, пытаясь определить видовую принадлежность странного существа.

Пока лидирует предположение, что это так называемый конский волос — паразит, относящийся к типу волосатиков. Такие существа паразитируют на беспозвоночных и рыбах, но не представляют опасности для человека.

Пользователи вспомнили, что несколько лет назад в Сети уже появлялось видео с участием волосатика, тогда оно тоже спровоцировало похожее обсуждение.