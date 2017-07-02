10 самых отвратительных купальников в мире

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10 самых отвратительных купальников в мире

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Коллаж. Фото: © EAST NEWS

Изобилие моделей купальников может свести женщину с ума: ведь все хотят выделиться из толпы и продемонстрировать свою идеальную фигуру. Однако в погоне за самым модным купальным костюмом главное — не перестараться.

1. "Каково было моё удивление, когда я увидела на пляже девушек в совсем несексуальных купальниках"

2. Голосуй за Трампа!

3. Впрочем, ничего удивительного...

4. Эпиляция нынче не в моде

5. Леди Гага бы оценила

6. Борат в юбке

7. Пиццу заказывали?

8. Не зря качалась

9. Я буду следующая управлять Штатами

10. Я "угнала" этот купальник за 60 секунд

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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