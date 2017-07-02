10 самых отвратительных купальников в мире

Изобилие моделей купальников может свести женщину с ума: ведь все хотят выделиться из толпы и продемонстрировать свою идеальную фигуру. Однако в погоне за самым модным купальным костюмом главное — не перестараться.

1. "Каково было моё удивление, когда я увидела на пляже девушек в совсем несексуальных купальниках" 2. Голосуй за Трампа! 3. Впрочем, ничего удивительного... 4. Эпиляция нынче не в моде 5. Леди Гага бы оценила 6. Борат в юбке 7. Пиццу заказывали? 8. Не зря качалась 9. Я буду следующая управлять Штатами 10. Я "угнала" этот купальник за 60 секунд