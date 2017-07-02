10 самых отвратительных купальников в мире

Изобилие моделей купальников может свести женщину с ума: ведь все хотят выделиться из толпы и продемонстрировать свою идеальную фигуру. Однако в погоне за самым модным купальным костюмом главное — не перестараться.
1. "Каково было моё удивление, когда я увидела на пляже девушек в совсем несексуальных купальниках"
2. Голосуй за Трампа!
3. Впрочем, ничего удивительного...
4. Эпиляция нынче не в моде
5. Леди Гага бы оценила
6. Борат в юбке
7. Пиццу заказывали?
8. Не зря качалась
9. Я буду следующая управлять Штатами
10. Я "угнала" этот купальник за 60 секунд
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