Фермер из Китая пообещал сохранить жизнь поросёнку с двумя головами

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Фермер из Китая пообещал сохранить жизнь поросёнку с двумя головами

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Фото © people.com.cn

Китайский фермер снял на видео родившегося в его хозяйстве двухголового поросёнка. На кадрах видно, что необычное животное способно самостоятельно передвигаться, хотя и испытывает при этом некоторые трудности. Фермер уже пообещал позаботиться о поросёнке-мутанте и не отправлять его на мясо.

Животные с подобными мутациями редко доживают до взрослого возраста — большинство из них умирает в течение нескольких дней после рождения. Однако поросёнок из Китая прожил уже несколько недель, и его хозяева рассчитывают, что он и дальше будет радовать их своим необычным внешним видом.

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