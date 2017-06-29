Фермер из Китая пообещал сохранить жизнь поросёнку с двумя головами

Китайский фермер снял на видео родившегося в его хозяйстве двухголового поросёнка. На кадрах видно, что необычное животное способно самостоятельно передвигаться, хотя и испытывает при этом некоторые трудности. Фермер уже пообещал позаботиться о поросёнке-мутанте и не отправлять его на мясо.

Животные с подобными мутациями редко доживают до взрослого возраста — большинство из них умирает в течение нескольких дней после рождения. Однако поросёнок из Китая прожил уже несколько недель, и его хозяева рассчитывают, что он и дальше будет радовать их своим необычным внешним видом.