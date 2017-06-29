Пользователи Сети осудили создателей бургера за 5 тысяч из золота, краба и икры

Да, да, он самый! LUXURY BURGER✨ Только в @e_burg_ за 4990₽. Это эксклюзивная булочка из чёрного индийского кунжута, покрытая третью грамма золота чистой 999,9 пробы, полфунта толстого края мраморной телятины породы "Блек Ангус", маринованной в яблочном сидре, 100 грамм первой фаланги камчатского краба, 30 грамм белужьей чёрной икры, свежая руккола и корень сельдерея! ❗️Предложение действует по предзаказу за 48 часов. Ул.Красная, 137 тел.8-989-213-34-44 Ул. Красноармейская, 64 8-965-455-07-07 #супгрупп #ёburg #ёбург #luxuryburger#самыйдорогойбургер #краснодар #luxurylife
За такое удовольствие ресторан "Ёburg" требует ни много ни мало пять тысяч рублей. Цена оправдывается редкими продуктами, которые вы вряд ли найдёте в своём холодильнике, и тонким листом золота высшей пробы, которым накрыта верхняя булочка бургера.
Эксперты кулинарного мира, увидев сие творение, которое в последние несколько дней обильно тиражируется по всему русскоязычному Интернету, сразу же возмущаются. Они задают справедливый вопрос о том, зачем в одном блюде смешивать телятину, икру и краба. Каждый из этих продуктов имеет сильно выраженный вкус, который не нужно смешивать с другими. Кроме того, золото хоть с древних времён и употребляется людьми из богатых слоёв общества, но не переваривается организмом, то есть попросту выходит невредимым в унитаз. Понты, да и только.
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