Пользователи Сети осудили создателей бургера за 5 тысяч из золота, краба и икры

Рунет сошёл с ума — бургерная из Краснодара предлагает своим посетителям отведать, на их взгляд, уникальное кулинарное творение класса люкс. В обыкновенный бургер краснодарские повара умудрились уместить и чёрную икру, и мраморную говядину, и золото высшей пробы, и мякоть краба, и, конечно же, рукколу.

За такое удовольствие ресторан "Ёburg" требует ни много ни мало пять тысяч рублей. Цена оправдывается редкими продуктами, которые вы вряд ли найдёте в своём холодильнике, и тонким листом золота высшей пробы, которым накрыта верхняя булочка бургера.

Эксперты кулинарного мира, увидев сие творение, которое в последние несколько дней обильно тиражируется по всему русскоязычному Интернету, сразу же возмущаются. Они задают справедливый вопрос о том, зачем в одном блюде смешивать телятину, икру и краба. Каждый из этих продуктов имеет сильно выраженный вкус, который не нужно смешивать с другими. Кроме того, золото хоть с древних времён и употребляется людьми из богатых слоёв общества, но не переваривается организмом, то есть попросту выходит невредимым в унитаз. Понты, да и только.