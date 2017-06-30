Медсестра, завалившая наркотест: Я просто не помылась после секса с наркоманом

Медсестра из Мельбурна Тара Сеймур объяснила положительный результат теста на наркотики жарким сексом с мужчиной, употребляющим кокаин. Девушка заявила, что после бурной ночи не принимала душ и наркотики попали в её кровь через пот и сперму полового партнёра. Суд скептически отнёсся к версии Тары, и в настоящий момент разбирательство продолжается.

Медсестра Тара Сеймур предстала перед австралийским судом после того, как провалила тест на наркотики. Девушка признала, что в её жизни был опыт употребления запрещённых веществ, но утверждала, что оставила это в прошлом.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 3:08 PDT

Положительные результаты теста на наркотики Тара объяснила незащищённым сексом с "очень потным мужчиной". При этом у девушки нет доказательств, что её половой партнёр употреблял наркотики. Впрочем, и сам факт полового акта медсестра доказать не смогла.

Госпожа Сеймур изо всех сил старается отрицать, что она каким-то образом вытиралась, мылась или мочилась в течение нескольких часов после полового акта. Мы считаем это маловероятным Юрист Хизер Ламбрик

Выступившая в суде биохимик Джулия Чанг тоже сомневается в версии, озвученной медсестрой. По её словам, чтобы тест показал подобный результат, девушке потребовалось бы поглотить почти пол-литра спермы и пота. В настоящий момент разбирательство продолжается.