Модель плюс-сайз устроила скандал из-за соседа, который на неё косо посмотрел

Модель большого размера Натали Хейдж пожаловалась на поведение своего соседа по самолёту на страницах "Фейсбука" и "Инстаграма". Девушка рассказала, что на протяжении всего полёта пассажир писал о ней неприятные сообщения и даже пытался её сфотографировать. В ответ модель сняла своего соседа на видео и сопроводила его рассказом, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях и СМИ.

Публикация от natalie. (@nataliemeansnice) Май 9 2017 в 2:49 PDT

Натали Хейдж выложила видео с участием своего соседа по самолёту в социальные сети и рассказала о его поведении на протяжении полёта. По её словам, мужчина писал кому-то шутки про её вес, пытался её фотографировать и намеренно выставлял локти в сторону её кресла. Девушка уверена, что подверглась издевательствам из-за своей пышной фигуры.

Публикация от natalie. (@nataliemeansnice) Июн 29 2017 в 9:55 PDT

Когда мужчина понял, что Натали снимает его на видео, он сперва извинился, а потом назвал её неадекватной. Своё недовольство соседкой пассажир объяснил тем, что вес модели может помешать эвакуации в чрезвычайной ситуации. Такое объяснение только ещё сильнее обидело девушку, чувствительно относящуюся к намёкам на свой вес.

Видео с участием соседа Натали стало вирусным: в "Фейсбуке" его посмотрели больше миллиона раз. В своей записи Натали Хейдж подчёркивает, что полные люди имеют те же самые права, что и худые, и никто не должен притеснять их из-за лишнего веса.