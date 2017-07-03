Модель плюс-сайз устроила скандал из-за соседа, который на неё косо посмотрел

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Модель плюс-сайз устроила скандал из-за соседа, который на неё косо посмотрел

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Фото © Instagram/nataliemeansnice

Модель большого размера Натали Хейдж пожаловалась на поведение своего соседа по самолёту на страницах "Фейсбука" и "Инстаграма". Девушка рассказала, что на протяжении всего полёта пассажир писал о ней неприятные сообщения и даже пытался её сфотографировать. В ответ модель сняла своего соседа на видео и сопроводила его рассказом, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях и СМИ.

Натали Хейдж выложила видео с участием своего соседа по самолёту в социальные сети и рассказала о его поведении на протяжении полёта. По её словам, мужчина писал кому-то шутки про её вес, пытался её фотографировать и намеренно выставлял локти в сторону её кресла. Девушка уверена, что подверглась издевательствам из-за своей пышной фигуры.

Когда мужчина понял, что Натали снимает его на видео, он сперва извинился, а потом назвал её неадекватной. Своё недовольство соседкой пассажир объяснил тем, что вес модели может помешать эвакуации в чрезвычайной ситуации. Такое объяснение только ещё сильнее обидело девушку, чувствительно относящуюся к намёкам на свой вес.

Видео с участием соседа Натали стало вирусным: в "Фейсбуке" его посмотрели больше миллиона раз. В своей записи Натали Хейдж подчёркивает, что полные люди имеют те же самые права, что и худые, и никто не должен притеснять их из-за лишнего веса.

Это повседневная реальность толстого человека, и не только в самолёте. То же самое может произойти с вами в автобусе, в очереди за продуктами, на концерте и в Интернете

Натали Хейдж

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