Модель плюс-сайз устроила скандал из-за соседа, который на неё косо посмотрел

Натали Хейдж выложила видео с участием своего соседа по самолёту в социальные сети и рассказала о его поведении на протяжении полёта. По её словам, мужчина писал кому-то шутки про её вес, пытался её фотографировать и намеренно выставлял локти в сторону её кресла. Девушка уверена, что подверглась издевательствам из-за своей пышной фигуры.
Когда мужчина понял, что Натали снимает его на видео, он сперва извинился, а потом назвал её неадекватной. Своё недовольство соседкой пассажир объяснил тем, что вес модели может помешать эвакуации в чрезвычайной ситуации. Такое объяснение только ещё сильнее обидело девушку, чувствительно относящуюся к намёкам на свой вес.
Видео с участием соседа Натали стало вирусным: в "Фейсбуке" его посмотрели больше миллиона раз. В своей записи Натали Хейдж подчёркивает, что полные люди имеют те же самые права, что и худые, и никто не должен притеснять их из-за лишнего веса.
Это повседневная реальность толстого человека, и не только в самолёте. То же самое может произойти с вами в автобусе, в очереди за продуктами, на концерте и в Интернете
Натали Хейдж
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