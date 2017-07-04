Мать, которая, бросив детей, ушла гулять голой: Хейтеры разрушили мою жизнь!

Испанская полиция обвинила мать двоих детей из Великобритании в том, что она оставила детей дома и ушла гулять по улицам голой и пьяной. Женщина настаивает, что обвинения против неё сфабрикованы. Несмотря на это, она уже лишилась работы и получила несколько угроз от незнакомцев.

30-летняя мать двоих детей Софи Шамбли была арестована испанской полицией за оставление в одиночестве двоих детей. Женщину обвиняют в том, что она гуляла голой по улицам Гран-Канарии, пока её дети были заперты дома. Софи и её муж настаивают, что полицейские ошиблись и перепутали её с кем-то другим.

Офицеры, в свою очередь, утверждают, что, прибыв домой к Софи Шамбли, застали её "пьяной и голой", а её маленького сына — в слезах. Однако местные жители говорят, что она физически не могла вернуться домой за указанное полицией время, а значит, по улицам гуляла какая-то другая девушка.

Несмотря на то что доказательств правоты нет ни у Софи, ни у полиции, мать двоих детей уже уволили с работы. Кроме того, женщине поступило несколько звонков с угрозами. В настоящий момент разбирательства по делу продолжаются. Но Софи утверждает, что бездоказательные обвинения и агрессивно настроенные люди уже разрушили её жизнь.