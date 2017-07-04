В Англии полицейского на год отстранили от работы за кражу печенья у коллеги

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В Англии полицейского на год отстранили от работы за кражу печенья у коллеги

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Кадр видео makemebad35/ Скриншот © L!FE

Полицейский из Лондона был на год отстранён от работы за кражу кофейного печенья у своего коллеги. Сообщается, что он угостился печеньем из открытого пакета, оставшегося на столе от предыдущей смены. На всё время разбирательств полицейскому запрещено вести расследования преступлений и контактировать с общественностью.

Дерзкая кража произошла прямо в отделении полиции на юго-западе Лондона. Похититель печенья не только цинично съел его сам, но и угостил своих коллег, едва не сделав их соучастниками гнусного преступления. К счастью, всё раскрылось, и теперь полицейский-вор отстранён от работы на всё время разбирательств.

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По информации Mirror, эта ситуация типична для полиции Великобритании — на сегодняшний день тысячи полицейских ограничены в правах из-за подобных мелких преступлений. При этом по каждому инциденту проводятся разбирательства, отнимающие у полиции силы и время.

После внутреннего сообщения о краже коробки с печеньем офицер, работающий в Кингстоне, был отстранён от основной работы в июне 2016 года. Следствие уже почти завершилось

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда

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