В Англии полицейского на год отстранили от работы за кражу печенья у коллеги

Полицейский из Лондона был на год отстранён от работы за кражу кофейного печенья у своего коллеги. Сообщается, что он угостился печеньем из открытого пакета, оставшегося на столе от предыдущей смены. На всё время разбирательств полицейскому запрещено вести расследования преступлений и контактировать с общественностью.

Дерзкая кража произошла прямо в отделении полиции на юго-западе Лондона. Похититель печенья не только цинично съел его сам, но и угостил своих коллег, едва не сделав их соучастниками гнусного преступления. К счастью, всё раскрылось, и теперь полицейский-вор отстранён от работы на всё время разбирательств.

По информации Mirror, эта ситуация типична для полиции Великобритании — на сегодняшний день тысячи полицейских ограничены в правах из-за подобных мелких преступлений. При этом по каждому инциденту проводятся разбирательства, отнимающие у полиции силы и время.