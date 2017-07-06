Стюардесса American Airlines: Причина моих болезней — эта сексуальная форма

Хизер Пул, стюардесса из компании American Airlines, пожаловалась на новую форму, которую она вынуждена носить на работе. Девушка утверждает, что сексуальная одежда вызывает множество проблем со здоровьем — от аллергии и простуды до бесплодия. Хизер настаивает, что и заболевания других работников авиакомпании связаны исключительно с их униформой.

Публикация от Heather Poole (@heatherpoole) Мар 18 2017 в 2:48 PDT

Американка Хизер Пул завела блог, в котором рассказывает о проблемах со здоровьем, вызванных новой формой American Airlines. Девушка уверена, что недобросовестный производитель добавил в ткань вредные химические вещества.

Я болею и чувствую себя ужасно каждый раз, когда иду на работу Хизер Пул

Хизер рассказывает, что многие сотрудники American Airlines также жалуются на проблемы со здоровьем, но не верят, что всё дело в форме. Кроме того, её коллеги из другой авиакомпании страдают из-за проблем со щитовидной железой, которые вызывает форма того же производителя.

Публикация от Heather Poole (@heatherpoole) Мар 17 2017 в 8:36 PDT

Стюардесса Хизер Пул — не единственный работник авиакомпании, недовольный новой формой. За год более трёх тысяч человек пожаловались на неё в профессиональную ассоциацию. Но интернет-общественность всё равно склоняется к мысли, что проблемы у Хизер не с формой, а с головой.