Стюардесса American Airlines: Причина моих болезней — эта сексуальная форма

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Стюардесса American Airlines: Причина моих болезней — эта сексуальная форма

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Фото © Instagram/heatherpoole

Хизер Пул, стюардесса из компании American Airlines, пожаловалась на новую форму, которую она вынуждена носить на работе. Девушка утверждает, что сексуальная одежда вызывает множество проблем со здоровьем — от аллергии и простуды до бесплодия. Хизер настаивает, что и заболевания других работников авиакомпании связаны исключительно с их униформой.

Американка Хизер Пул завела блог, в котором рассказывает о проблемах со здоровьем, вызванных новой формой American Airlines. Девушка уверена, что недобросовестный производитель добавил в ткань вредные химические вещества.

Я болею и чувствую себя ужасно каждый раз, когда иду на работу

Хизер Пул

Хизер рассказывает, что многие сотрудники American Airlines также жалуются на проблемы со здоровьем, но не верят, что всё дело в форме. Кроме того, её коллеги из другой авиакомпании страдают из-за проблем со щитовидной железой, которые вызывает форма того же производителя.

Стюардесса Хизер Пул — не единственный работник авиакомпании, недовольный новой формой. За год более трёх тысяч человек пожаловались на неё в профессиональную ассоциацию. Но интернет-общественность всё равно склоняется к мысли, что проблемы у Хизер не с формой, а с головой.

За последний год меня называли и психованной, и сумасшедшей. Стюардесс воспринимают как секс-объекты, и никто не готов обсуждать с нами серьёзные проблемы

Хизер Пул

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