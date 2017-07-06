Стюардесса American Airlines: Причина моих болезней — эта сексуальная форма

Американка Хизер Пул завела блог, в котором рассказывает о проблемах со здоровьем, вызванных новой формой American Airlines. Девушка уверена, что недобросовестный производитель добавил в ткань вредные химические вещества.
Я болею и чувствую себя ужасно каждый раз, когда иду на работу
Хизер Пул
Хизер рассказывает, что многие сотрудники American Airlines также жалуются на проблемы со здоровьем, но не верят, что всё дело в форме. Кроме того, её коллеги из другой авиакомпании страдают из-за проблем со щитовидной железой, которые вызывает форма того же производителя.
Стюардесса Хизер Пул — не единственный работник авиакомпании, недовольный новой формой. За год более трёх тысяч человек пожаловались на неё в профессиональную ассоциацию. Но интернет-общественность всё равно склоняется к мысли, что проблемы у Хизер не с формой, а с головой.
За последний год меня называли и психованной, и сумасшедшей. Стюардесс воспринимают как секс-объекты, и никто не готов обсуждать с нами серьёзные проблемы
Хизер Пул
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