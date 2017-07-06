Участника пляжного конкурса стошнило на девушку-репортёра во время прямого эфира

Журналистка Венди Берч вела репортаж с пляжного конкурса Iron Man в Лос-Анджелесе. Участники конкурса должны были пробежать милю по песку, затем проплыть милю в океане и выпить шесть банок пива. Очевидно, последний этап соревнования и сыграл с одним из конкурсантов злую шутку.

В какой-то мере Венди Берч повезло: основной удар на себя принял широкоплечий участник конкурса, у которого журналистка брала интервью. Репортаж сразу же прервали, но коллеги Венди в студии не сразу смогли прийти в себя. Это было просто отвратительно. Это настоящий тест на выносливость Венди Берч