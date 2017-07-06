Экс королева красоты превратилась в сутяжницу, и суд запретил ей подавать в суд

В 1989 году Алтея Рейес завоевала титул Miss Black Ontario. Но прославилась она не этим, а постоянными судебными тяжбами с людьми и организациями. За пять лет она инициировала не менее 30 процессов, и на этой неделе суд Онтарио наконец объявил её нежелательной персоной.

Алтея Рейес, юрист по образованию, завоевала титул королевы красоты в 1989 году, но лишилась его из-за невыполнения обязанностей. Тогда девушка подала в суд на конкурс Miss Black Ontario и потребовала отдать ей положенные награды. Позднее она отозвала иск, но не потеряла страсти к судебных процессам.

Меня не интересуют деньги. Меня беспокоит то, что я считаю несправедливостью Алтея Рейес

За последние пять лет Алтея Рейес не менее 30 раз подавала в суд на людей, компании и организации. Она неоднократно была поймана на лжи, и в 2013-м её даже судили за подтасовку улик, но девушка отделалась условным сроком. Но и после этого случая Алтея продолжила подавать заявления в суд.

На что подавала в суд Алтея Рейес — жестокое обращение и измены — порча деловой репутации — моральный ущерб — порча и уничтожение имущества — запрет подавать в суд

Своих бывших мужчин Алтея обвиняла в жестоком обращении, известных людей — в порче своей деловой репутации, арендодателей — в хищении имущества. При этом девушка пользовалась своим юридическим образованием и иногда выступала в суде в качестве адвоката.

Наконец суд Онтарио объявил Алтею Рейес "досадным истцом". Это обозначает, что девушка больше не сможет подавать иски без разрешения старшего судьи или давать показания в суде. При этом ей не запрещено защищать себя, если кто-то решит подать в суд на неё саму.