11 трансгендеров до и после операций, жизнь которых изменилась до неузнаваемости

В фешен-индустрии набирают популярность модели-трансгендеры. Глядя на их современные фотографии, невозможно подумать, что раньше все эти люди были противоположного пола.

1. Андреа Пежич

Долгое время Андрей Пежич был востребованным манекенщиком, известным своей андрогинной внешностью. Но в 2014 году он перенёс операцию по смене пола и изменил имя на Андреа.

2. Джейми Уилсон

До операции был симпатичной белокурой девушкой. Однако всегда чувствовал себя в чужом теле. Позже от девушки-блондинки не осталось ничего женственного. Джеймс решился на операцию по смене пола.

3. Амелия Мальтепе

Адеш родом из Бангладеш, родился в строгой мусульманской семье. В этой республике различные изменения во внешности недопустимы. Поэтому в 2009 году Адеш перебрался в Канаду, и именно здесь начался его первый этап перевоплощения в женщину. Теперь его зовут Амелия.

4. Талита Зампиролли

Талита Зампиролли из Бразилии родилась она мужчиной и сменила пол в 18 лет.

5. Балиан Бушбаум

Немецкую спортсменку по прыжкам с шестом ранее звали Ивонна Бушбаум. В 2007 году, после ухода из спорта, девушка объявила, что собирается сделать операцию по смене пола. Так и вышло. Спортсменка начала гормональную терапию, а в 2008 году сменила имя на Балиан.

6. Лорен Кэмерон

Желание изменить свой образ жизни и внешность пришло к американской писательнице Лорен Камерон в 1993 году. Вскоре она осознала, что в теле мужчины она чувствовала бы себя намного комфортнее. Лорен начала принимать гормональные препараты и стала активистом транссексуального движения. Кроме того, она является фотографом, который любит фотографировать себя в откровенных позах.

7. Кармен Каррера

Американская модель Кармен Каррера всего несколько лет назад была мужчиной по имени Кристофер. На операцию молодой человек решился после участия в популярном американском реалити-шоу.

8. Айсис Кинг

До недавнего времени девушка носила имя Дэррелл Уооллс. Парень прошёл через операцию по смене пола. Теперь его зовут Айсис. Несколько раз она становилась участницей шоу "Топ-модель по-американски".

9. Лукас Сильвейра

В детстве его звали Лилия, и она была девочкой-сорванцом. Позднее брутальная Лилия превратилась в не менее брутального парня по имени Лукас. Он вошёл в историю как первый транссексуал, открыто заявивший об этом.

10. Джена Талакова

Джена Талакова — известная канадская модель и телеведущая. Была одной из финалисток, заработавших право представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Но после выхода в финал Талакову уличили во лжи, поскольку она перенесла несколько операций по смене пола.

11. Райан Саланс

В детстве носил имя Кимберли Энн Салланс. Его постепенное превращение из женщины в мужчину заняло несколько лет, а в 2005 году девушка официально превратилась в Райана. В настоящее время он адвокат и публичный оратор.