В Instagram новый модный тренд — туалетная бумага на губах

Накладными бровями и матовыми губами уже никого не удивить. В "Инстаграме" новый тренд — использование туалетной бумаги в макияже губ. Большинство пользователей находят идею странной, но есть и те, кто следует за новой модой.

Публикация от Greta Agazzi (@greta_ag) Июн 17 2017 в 1:55 PDT

Тренд был запущен с лёгкой руки известного визажиста Греты Агаззи. Нужно признать, что в её исполнении такой макияж выглядит странно, но не слишком отталкивающе.

Публикация от Greta Agazzi (@greta_ag) Июн 30 2017 в 2:29 PDT

Затем тенденцию подхватили простые пользователи, не владеющие искусством макияжа. И в их исполнении туалетная бумага на губах выглядит поистине устрашающе.

Публикация от Danielle Wilkins (@daniedanger) Июн 29 2017 в 12:04 PDT

Публикация от Ericah Haggard (@ericahdoesmakeup) Июн 28 2017 в 10:49 PDT

Публикация от Marco Taliercio (@idk_hun) Июл 1 2017 в 5:15 PDT

Телеведущая Меган Прингл высмеяла тренд, выложив в "Инстаграм" свой вариант макияжа с туалетной бумагой на губах.

Публикация от Megan Pringle (@meganpringlewbal) Июл 6 2017 в 4:18 PDT

А популярная видеоблогерша Сафия Найгаард опробовала новый тренд в реальной жизни. Ролик девушки, которой удалось даже пообедать с туалетной бумагой на губах, собрал больше полутора миллионов просмотров на YouTube.