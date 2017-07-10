В Instagram новый модный тренд — туалетная бумага на губах

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В Instagram новый модный тренд — туалетная бумага на губах

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Фото © Instagram/greta_ag

Накладными бровями и матовыми губами уже никого не удивить. В "Инстаграме" новый тренд — использование туалетной бумаги в макияже губ. Большинство пользователей находят идею странной, но есть и те, кто следует за новой модой.

Тренд был запущен с лёгкой руки известного визажиста Греты Агаззи. Нужно признать, что в её исполнении такой макияж выглядит странно, но не слишком отталкивающе.

Затем тенденцию подхватили простые пользователи, не владеющие искусством макияжа. И в их исполнении туалетная бумага на губах выглядит поистине устрашающе.

Телеведущая Меган Прингл высмеяла тренд, выложив в "Инстаграм" свой вариант макияжа с туалетной бумагой на губах.

А популярная видеоблогерша Сафия Найгаард опробовала новый тренд в реальной жизни. Ролик девушки, которой удалось даже пообедать с туалетной бумагой на губах, собрал больше полутора миллионов просмотров на YouTube.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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