В Instagram новый модный тренд — туалетная бумага на губах

Тренд был запущен с лёгкой руки известного визажиста Греты Агаззи. Нужно признать, что в её исполнении такой макияж выглядит странно, но не слишком отталкивающе.
Затем тенденцию подхватили простые пользователи, не владеющие искусством макияжа. И в их исполнении туалетная бумага на губах выглядит поистине устрашающе.
Телеведущая Меган Прингл высмеяла тренд, выложив в "Инстаграм" свой вариант макияжа с туалетной бумагой на губах.
А популярная видеоблогерша Сафия Найгаард опробовала новый тренд в реальной жизни. Ролик девушки, которой удалось даже пообедать с туалетной бумагой на губах, собрал больше полутора миллионов просмотров на YouTube.
- Популярные
- По времени