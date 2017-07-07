Покупателей напугал разделанный пополам тунец, который отказался умирать (видео)

В Сети набирает популярность видео с разделанным напополам тунцом, который продолжает подпрыгивать из лотка на протяжении нескольких минут.

Обычно, глядя на витрину с мясом, покупатели интересуются, свежий ли товар представлен. Однако в рыбной лавке в Японии рыба настолько свежая, что сама прыгает покупателям в руки.

Один из покупателей снял видео, на котором свежая, только что разделанная напополам рыба продолжает прыгать в лотке на протяжении нескольких минут. Видео начало набирать популярность в "Твиттере", куда и выложил ролик наблюдательный покупатель.

Пользователи Сети предположили, что при разделке рыбы двигательные нейроны по-прежнему остались активными несмотря на то, что мозг уже умер. Также пользователи решили поделиться способом, который поможет рыбе успокоиться: обычно японские рыбаки используют метод ikejime — вставляют шип в задний мозг рыбы, который вызывает немедленную смерть мозга, останавливая непроизвольные мышечные рефлексы. Если сделать всё правильно, то плавники и сама рыба расслабляются. Так же, по их словам, на вкусе рыбы это никак не отразится.