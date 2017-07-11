Хозяева веганского кафе разрешили детям бегать там голыми и испражняться на пол

Посетители атаковали заведение негативными отзывами, но владельцы посоветовали им не приходить больше в кафе, если их что-то не устраивает.

Посетители веганского кафе в Мемфисе, штат Теннесси, обрушились на него с критикой из-за того, что владельцы Адам и Крисайт Джеффри разрешили своим детям бегать голыми по заведению и испражняться на пол. Скандал разразился после того, как один из клиентов оставил негативный отзыв о ресторане в Сети, сообщает Yahoo7.

Посетитель рассказал, что ребёнок "бегал в обнажённом виде и какал на пол". После чего в отзывах о заведении посыпались аналогичные жалобы. Челси Бартли написала, что голый мальчик наклонялся перед ней, чтобы показать свои ягодицы: "Сначала он бегал кругами, а потом встал ногами на стол, причём ступни у него были чёрные от грязи".

Пришёл ребёнок постарше и начал петь йодлем. Всё это время он безотрывно смотрел на меня, так что я даже не могла нормально поесть Челси Бартли

Но владельцы ресторана решили ответить недовольным в грубой форме, посоветовав своим гостям больше не приходить в кафе, если их что-то не устраивает. Крисайт также уточнила, что старшему ребёнку всего 5 лет, младшему — 21 месяц, поэтому нет ничего страшного в их поведении.