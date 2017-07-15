Пластические хирурги предупредили "живого Кена", что тот может остаться без носа

За последний год месяцев Родриго Алвес перенёс три операции, стремясь добиться идеальной формы носа. В результате через его ноздри практически не проходит воздух, а следующая операция может привести к масштабному воспалению и полному отмиранию тканей носа.
Родриго Алвес и сам не доволен результатами пластических операций. Несмотря на постоянное желание изменить свою внешность, он кажется себе чрезмерно искусственным.
Люди говорят мне, что я выгляжу здорово, но мой пресс — подделка. Мои руки поддельные и наполнены филлерами. Я никуда не гожусь, я не могу пробежать даже милю, чтобы не запыхаться и не затрястись
Родриго Алвес
По приблизительным оценкам, на свои операции Родриго Алвес потратил около полумиллиона долларов. Деньги достались ему в наследство от бабушки и дедушки, поэтому он ещё в раннем возрасте смог приступить к изменению своего тела.
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