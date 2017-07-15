Пластические хирурги предупредили "живого Кена", что тот может остаться без носа

33-летний Родриго Алвес — известная жертва пластической хирургии. Мечтая о внешности Кена, мужчина потратил более полумиллиона долларов на пластические операции. И вот теперь врачи предупреждают его, что следующая операция может стать последней для его носа.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Июл 8 2017 в 9:20 PDT

За последний год месяцев Родриго Алвес перенёс три операции, стремясь добиться идеальной формы носа. В результате через его ноздри практически не проходит воздух, а следующая операция может привести к масштабному воспалению и полному отмиранию тканей носа.

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Июл 8 2017 в 12:19 PDT

Родриго Алвес и сам не доволен результатами пластических операций. Несмотря на постоянное желание изменить свою внешность, он кажется себе чрезмерно искусственным.

Люди говорят мне, что я выгляжу здорово, но мой пресс — подделка. Мои руки поддельные и наполнены филлерами. Я никуда не гожусь, я не могу пробежать даже милю, чтобы не запыхаться и не затрястись Родриго Алвес

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) Июл 8 2017 в 10:02 PDT

По приблизительным оценкам, на свои операции Родриго Алвес потратил около полумиллиона долларов. Деньги достались ему в наследство от бабушки и дедушки, поэтому он ещё в раннем возрасте смог приступить к изменению своего тела.