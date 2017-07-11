Модель избила полотенцем полицейского, который пытался её задержать голой

Сотрудники отеля попросили 25-летнюю Бриссу Домингес-Гарсия покинуть место отдыха, а когда она отказалась, прибегли к помощи полиции. Прибывший на место офицер обнаружил, что модель обнажена, и попытался прикрыть её полотенцем. Однако девушку такой вариант не устроил — она сдёрнула полотенце и избила им полицейского.
По словам офицера полиции, во время задержания Брисса пыталась отпинать и покусать его. Он уверен, что странное поведение модели объясняется алкогольным опьянением. Теперь к обвинениям в нарушении общественного порядка добавились обвинения в нападении на сотрудника полиции и сопротивлении задержанию. Впрочем, пока это не мешает Бриссе продолжать вести свой "инстаграм", в котором уже больше 70 тысяч подписчиков.
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