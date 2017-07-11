Модель избила полотенцем полицейского, который пытался её задержать голой

Инстаграм-модель Брисса Домингес-Гарсия отдыхала в отеле во Флориде, когда на неё поступила жалоба из-за нарушения общественного порядка. Прибывший офицер полиции застал девушку обнажённой и тем не менее попытался её задержать. В ответ возмущённая модель избила стража порядка полотенцем.

Публикация от Brissa Dominguez (@baybaddiebrie) Июл 6 2017 в 2:12 PDT

Сотрудники отеля попросили 25-летнюю Бриссу Домингес-Гарсия покинуть место отдыха, а когда она отказалась, прибегли к помощи полиции. Прибывший на место офицер обнаружил, что модель обнажена, и попытался прикрыть её полотенцем. Однако девушку такой вариант не устроил — она сдёрнула полотенце и избила им полицейского.

Публикация от Brissa Dominguez (@baybaddiebrie) Июл 4 2017 в 12:44 PDT

По словам офицера полиции, во время задержания Брисса пыталась отпинать и покусать его. Он уверен, что странное поведение модели объясняется алкогольным опьянением. Теперь к обвинениям в нарушении общественного порядка добавились обвинения в нападении на сотрудника полиции и сопротивлении задержанию. Впрочем, пока это не мешает Бриссе продолжать вести свой "инстаграм", в котором уже больше 70 тысяч подписчиков.