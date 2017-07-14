В Техасе полиция накрыла сеть борделей с бабушками-проститутками

Полиция Далласа арестовала 15 женщин в возрасте от 48 до 73 лет. Все они работали в массажных салонах и оказывали их клиентам сексуальные услуги.

В Техасе полиция накрыла сеть захудалых массажных салонов, работницы которых оказывали клиентам сексуальные услуги. Интересно, что самой юной из 15 проституток недавно стукнуло 48 лет.

Владелицей подпольных борделей оказалась 64-летняя Конни Су Мозер. Теперь она находится под стражей по обвинению в организации нескольких случаев сексуального насилия. Кроме того, Мозер и сама вошла в число 15 арестованных проституток.

При обыске в доме 64-летней бандерши обнаружили 420 тысяч долларов наличными, ещё около 70 тысяч хранилось у Мозер на счетах. Теперь ей грозит до 250 тысяч долларов штрафа и до пяти лет тюремного заключения.