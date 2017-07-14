Пьяницу приговорили к условному сроку за секс с мотоциклом в людном месте

34-летний Кевин Чепмен из Англии запил коктейль из таблеток двумя литрами сидра, после чего возжелал не принадлежащий ему мотоцикл. Мужчина разделся прямо на улице и попытался вступить в половой акт с байком. Полиция арестовала Кевина и предъявила ему обвинения в порче чужого имущества и нарушении общественного порядка.

Пьяный 34-летний Кевин Чепмен поссорился с группой бездомных на одной из улиц Кентербери. В качестве мести он несколько раз ударил ногой стоящий рядом мотоцикл и помочился на него. Затем он разделся и попытался вступить в половой акт с чужим транспортным средством, крича оскорбления.

Когда полиция арестовала хулигана, он сперва пытался всё отрицать, а позже заявил, что к такому поведению его подтолкнули бездомные. Как удалось выяснить суду, накануне проишествия мужчина лежал в психиатрической клинике из-за личной драмы.

Суд приговорил Кевина Чепмена к 12 месяцам условно. Кроме того, теперь Чемпен обязан пройти годовой курс лечения алкоголизма и выплатить владельцам мотоцикла денежное возмещение. Председатель суда отметил, что во время процесса обвиняемый выглядел крайне смущённым и наверняка переживает из-за произошедшего.