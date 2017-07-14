Чёрные кольца в небе взбудоражили любителей уфологии по всему миру

В небе над Йоркширом появилось загадочное чёрное кольцо, и поклонники уфологии моментально объявили его происками инопланетян. Ранее аналогичные НЛО были замечены над Диснейлендом, в Казахстане и даже Новосибирске.

Синоптики практически сразу открестились от загадочных колец, пояснив, что они не являются метеорологическим явлением. Пожарные также объявили, что поблизости не было никаких возгораний.

Увы, радость поклонников необъяснимых явлений была недолгой. Ник Поуп, написавший книгу об НЛО, объявил, что кольца куда больше похожи на след от выстрела из пушки, чем на инопланетный корабль.

Те же, кто не является специалистами в области инопланетян, могут убедиться в правдивости этой теории, посмотрев короткое видео, которое было выложено на YouTube почти 10 лет назад.