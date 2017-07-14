Пассажиры лондонского метро больше не леди и джентльмены

К пассажирам лондонского метро перестанут обращаться "Леди и джентльмены", чтобы не ущемлять представителей других полов. Отныне сотрудники подземки будут здороваться с пассажирами фразой "Всем привет".

Решение руководства метрополитена приветствуют лидеры ЛГБТ-движения и мэр Лондона Садик Хан. С их точки зрения фраза "Привет всем" является нейтральной с гендерной точки зрения и позволит всем пассажирам чувствовать себя комфортно.

Руководство лондонской подземки не исключает, что некоторые сотрудники не смогут сразу перестроиться на нужную фразу. В этом случае персоналу будут напоминать о необходимости сменить формулировку, чтобы не обижать чувствительных граждан.