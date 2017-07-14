Пассажиры лондонского метро больше не леди и джентльмены

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Пассажиры лондонского метро больше не леди и джентльмены

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Фото: © REUTERS/Dylan Martinez

К пассажирам лондонского метро перестанут обращаться "Леди и джентльмены", чтобы не ущемлять представителей других полов. Отныне сотрудники подземки будут здороваться с пассажирами фразой "Всем привет".

Решение руководства метрополитена приветствуют лидеры ЛГБТ-движения и мэр Лондона Садик Хан. С их точки зрения фраза "Привет всем" является нейтральной с гендерной точки зрения и позволит всем пассажирам чувствовать себя комфортно.

Руководство лондонской подземки не исключает, что некоторые сотрудники не смогут сразу перестроиться на нужную фразу. В этом случае персоналу будут напоминать о необходимости сменить формулировку, чтобы не обижать чувствительных граждан.

Мы пересмотрели язык, который обычно используем в объявлениях. Мы будем следить за тем, чтобы он был полностью инклюзивным, отражающим большое разнообразие Лондона

Марк Эверс, директор по стратегии Лондонского метрополитена

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