10 самых шокирующих фото участников парада свингеров в Луизиане

Более тысячи пар посетили съезд свингеров в Новом Орлеане, штат Луизиана. Из-за попустительства местных властей полуобнажённые мужчины и женщины разных возрастов устраивают шествие, сопровождаемое духовым оркестром, наплевав на общественное мнение.

Мероприятие Naughty in N'awlins проводится каждый год в Луизиане.

Активисты игнорируют критику и жалобы большинства горожан.

Они убеждены, что в мире не должно остаться моногамных отношений.

В сопровождении духового оркестра и танцевальных коллективов марш начинается у отеля Astor Crowne Plaza, а затем его участники проходят четыре квартала по улице Бурбон, потом снова возвращаются в отель на Party Sex Freedom.

Думаете, желающих стать участником парада не много? Ошибаетесь. В США число извращенцев просто зашкаливает, а организаторы подобных мероприятий наживаются на этом.

Все билеты на парад в Луизиане были распроданы. В Лос-Анджелесе существует подобное шествие, и цена за вход там $699.