10 самых шокирующих фото участников парада свингеров в Луизиане

Мероприятие Naughty in N'awlins проводится каждый год в Луизиане.
Активисты игнорируют критику и жалобы большинства горожан.
Они убеждены, что в мире не должно остаться моногамных отношений.
В сопровождении духового оркестра и танцевальных коллективов марш начинается у отеля Astor Crowne Plaza, а затем его участники проходят четыре квартала по улице Бурбон, потом снова возвращаются в отель на Party Sex Freedom.
Думаете, желающих стать участником парада не много? Ошибаетесь. В США число извращенцев просто зашкаливает, а организаторы подобных мероприятий наживаются на этом.
Все билеты на парад в Луизиане были распроданы. В Лос-Анджелесе существует подобное шествие, и цена за вход там $699.
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