Пациентке сделали МРТ, и теперь каждое утро она просыпается с новым акцентом

Все знают, что жители Великобритании говорят с разными акцентами, однако история жительницы Ланкашира поразит любого лингвиста. Микаэла Армер утверждает, что каждый день говорит с новым акцентом по не зависящим от неё причинам.

Микаэла рассказала изданию Daily Mail, что странные вещи с её произношением начались два года назад, после того как ей сделали МРТ. С тех пор 47-летняя женщина не знает, с каким акцентом она будет говорить завтра: китайским, филиппинским, южноафриканским, французским, польским или итальянским.

Женщина утверждает, что странные симптомы коснулись не только её речевого аппарата. Ей пришлось бросить работу, поскольку она стала передвигаться в инвалидном кресле и страдать тремором. На этом беды Микаэлы не кончились: она подвергается обидным комментариям в супермаркете и её разыгрывают по телефону.

На самом деле, это не смешно: Микаэла страдает редчайшим нарушением речи, которое люди воспринимают как иностранный акцент. Таким недугом страдают всего лишь несколько человек по всей планете. Он практически не изучен, и считается, что он связан с повреждением части мозга, отвечающей за речь.

Из-за иностранных акцентов американка часто становилась объектом расистских шуточек наподобие "всюду эти поляки" или "можно у вас заказать китайскую еду?" Со временем всё стало ещё хуже, и Микаэла в один момент не смогла произнести своё собственное имя. Удивительно, но врачи посоветовали ей восстанавливать речь при помощи пения. В качестве терапии она пела песню Witch Doctor — она помогала ей практиковать произношение гласных звуков.

Последние два года женщина ходит по врачам разных клиник, но её состояние только ухудшается. У неё начались сильные мигрени, тело иногда сковывает судорога — ей пришлось отказаться от вождения автомобиля. Несмотря на это, женщина пытается радоваться каждому отведённому ей дню.