10 невероятно странных украшений из женского молока и праха умерших

Дебби называет своё искусство ДНК-творчеством и делает из молока и праха самые разнообразные украшения: браслеты, шармы, кольца и подвески.
Дебби выросла в детском доме и никогда не ощущала связи со своей матерью. Она уверена, что украшения из молока помогут женщинам ощущать крепкую связь с детьми даже после прекращения грудного вскармливания.
Дебби превращает молоко в пасту и формирует изделия, заливая пасту в форму или нанося её на серебряную основу.
А так выглядят украшения, сделанные с использованием человеческого праха. Для их изготовления пепел, оставшийся после кремации, заливается смолой.
Дебби предлагает заказчикам присылать ей чайную ложку праха умерших близких, чтобы она могла изготовить из него ювелирное изделие.
Люди по-разному реагируют на мои работы: кто-то их любит, а кто-то ненавидит и находит отвратительными. И это нормально, все имеют право на своё мнение
Дебби
Некоторые украшения изготавливаются из грудного молока и праха умершего одновременно.
Кроме того, Дебби предлагает превратить в ювелирное украшение прядь волос ребёнка или клок шерсти любимого питомца. По задумке дизайнера это поможет навсегда сохранить в памяти счастливые моменты, которые вы провели вместе.
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