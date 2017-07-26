10 невероятно странных украшений из женского молока и праха умерших

Дизайнер и ювелир Дебби из Великобритании изготавливает украшения из женского грудного молока и праха ушедших близких. Девушка уверена, что помогает людям сохранять их счастливые воспоминания.

Дебби называет своё искусство ДНК-творчеством и делает из молока и праха самые разнообразные украшения: браслеты, шармы, кольца и подвески.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Май 29 2017 в 3:23 PDT

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июн 10 2017 в 6:43 PDT

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июл 8 2017 в 2:12 PDT

Дебби выросла в детском доме и никогда не ощущала связи со своей матерью. Она уверена, что украшения из молока помогут женщинам ощущать крепкую связь с детьми даже после прекращения грудного вскармливания.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июл 8 2017 в 10:39 PDT

Дебби превращает молоко в пасту и формирует изделия, заливая пасту в форму или нанося её на серебряную основу.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июн 13 2017 в 12:41 PDT

А так выглядят украшения, сделанные с использованием человеческого праха. Для их изготовления пепел, оставшийся после кремации, заливается смолой.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июн 10 2017 в 6:40 PDT

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июн 10 2017 в 5:28 PDT

Дебби предлагает заказчикам присылать ей чайную ложку праха умерших близких, чтобы она могла изготовить из него ювелирное изделие.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Май 21 2017 в 5:27 PDT

Люди по-разному реагируют на мои работы: кто-то их любит, а кто-то ненавидит и находит отвратительными. И это нормально, все имеют право на своё мнение Дебби

Некоторые украшения изготавливаются из грудного молока и праха умершего одновременно.

Публикация от sentimentalkeepsake (@sentimentalkeepsakes) Июн 5 2017 в 12:14 PDT

Кроме того, Дебби предлагает превратить в ювелирное украшение прядь волос ребёнка или клок шерсти любимого питомца. По задумке дизайнера это поможет навсегда сохранить в памяти счастливые моменты, которые вы провели вместе.