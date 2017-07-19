Пользователи Сети гадают, чью мумию нашёл один из них во время ремонта

Пользователь Reddit под ником 16andALWAYSpreggerz опубликовал фотографию странного существа, которое он нашёл внутри стены во время реконструкции дома в Остине, штат Техас. По словам парня, трудно сказать, что это за животное, поскольку оно слишком больших размеров. Он считает, что это огромная крыса-мутант, с чем и согласились некоторые комментаторы. Они, в свою очередь, добавили, что это мог быть опоссум или енот.

Впрочем, пользователи Сети пошутили, что Добби так и не получил свой носок от хозяина...