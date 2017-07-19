Учительница подарила 16-летнему ученику на ДР секс с собой и угодила в тюрьму

27-летняя школьная учительница Эмили Лофинг провела 90 дней в тюрьме Небраски. Два года назад женщина соблазнила 16-летнего школьника в его день рождения.

Два года назад Эмили Лофинг вступила в интимные отношения с 16-летним учеником школы, в которой работала учителем. Подросток, ставший жертвой домогательств, рассказал об этом полиции лишь после того, как Эмили перешла работать в другую школу. Сразу после предъявления обвинения учительница подала в отставку.

Судья не смог обвинить Эмили Лофинг в развращении малолетних: к моменту интимной связи ученик уже достиг возраста сексуального согласия. Однако суд приговорил бывшую учительницу к штрафу в размере 1000 долларов, 240 часам исправительных работ и двум годам условно.

Отмечается, что незадолго до происшествия Эмили развелась с супругом и пребывала в депрессии. Её адвокат считает, что именно это сподвигло женщину на преступление против подростка.