Бывшую стюардессу и учительницу судят за роман с 15-летним школьником

Бывшая стюардесса Дебора Лоу устроилась на работу в среднюю школу и соблазнила одного из учеников. На прошлой неделе полиция арестовала 53-летнюю женщину и предъявила ей обвинения в совращении малолетних и злоупотреблении доверием.

53-летняя бывшая стюардесса и учительница средней школы Дебора Лоу обвиняется в совращении 15-летнего ученика. Женщину обвиняют в связи, которая продолжалась почти два года — с 2014 по 2016. Прокурор утверждает, что Дебора была увлечена подростком и, возможно, даже испытывала к нему какие-то чувства — об этом свидетельствуют записи в её дневнике.

Действия Деборы с 2014 по 2015 год суд квалифицирует, как развращение малолетних — на тот момент её жертва не достигла 16 лет. За второй этап отношений, с 2015 по 2016 год, Дебора получила обвинение в злоупотреблении доверием — как педагог она не могла вступать в сексуальную связь со школьником. Суд над бывшей стюардессой состоится 16 августа, до этого момента она будет находиться в тюрьме.