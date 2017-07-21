Пользователи соцсетей прокляли мастера, который сделал тату котёнку

Мастер по прозвищу Куанзи рассказал, что не хотел причинять котёнку вреда. Он использовал чернила на растительной основе — со временем татуировка должна была исчезнуть. Кроме того, он применял анестезию, чтобы животному не было больно.
Несмотря на приложенные Куанзи усилия, пользователи возмутились его жестокостью по отношению к животному. Большинство из них задали художнику вопрос: "Зачем вообще делать татуировку коту?"
Вы получили разрешение котёнка, прежде чем сделать это?
Вы могли потренироваться на куске свинины или купить синтетическую кожу. Зачем вы сделали татуировку животному?
После поднявшейся в Сети бури котёнка забрали волонтёры, а Куанзи принёс извинения. Он также пожертвовал деньги приюту для животных и выразил желание забрать котёнка себе и заботиться о нём. Однако сотрудники приюта гарантировали, что не отдадут питомца тату-мастеру и найдут для него новых хозяев.
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