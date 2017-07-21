Пользователи соцсетей прокляли мастера, который сделал тату котёнку

Тату-мастер сделал татуировку на передней лапке четырёхмесячного котёнка и выложил видео процесса в социальную сеть Weibo. Неизвестно, на какую реакцию мастер рассчитывал изначально, но результатом его действий стало бурное возмущение пользователей.

Мастер по прозвищу Куанзи рассказал, что не хотел причинять котёнку вреда. Он использовал чернила на растительной основе — со временем татуировка должна была исчезнуть. Кроме того, он применял анестезию, чтобы животному не было больно.

Несмотря на приложенные Куанзи усилия, пользователи возмутились его жестокостью по отношению к животному. Большинство из них задали художнику вопрос: "Зачем вообще делать татуировку коту?"

Вы получили разрешение котёнка, прежде чем сделать это?

Вы могли потренироваться на куске свинины или купить синтетическую кожу. Зачем вы сделали татуировку животному?

После поднявшейся в Сети бури котёнка забрали волонтёры, а Куанзи принёс извинения. Он также пожертвовал деньги приюту для животных и выразил желание забрать котёнка себе и заботиться о нём. Однако сотрудники приюта гарантировали, что не отдадут питомца тату-мастеру и найдут для него новых хозяев.