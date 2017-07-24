В США вуз не принял 3 млн долларов от баптистов, просивших закрыть ЛГБТ-группу

Самфордский университет, основанный баптистами Алабамы, предпочёл отказаться от пожертвований христиан, но не стал соглашаться на закрытие студенческих ЛГБТ-групп.

В начале года студенты Самфордского университета обратились за разрешением на создание сообщества, где "студенты смогут обсудить темы, касающиеся сексуальной ориентации и гендерной идентичности". Администрация университета одобрила эту идею, хотя сообщество пока не получило официального статуса.

Баптистская конвенция Алабамы заявила, что огорчена решением университета. Гомосексуализм противоречил христианским воззрениям основателей учебного заведения. Баптисты предупредили руководство университета, что откажутся от его финансирования в размере трёх миллионов долларов, если сообщество одобрит попечительский совет.

В ответ Самфордский университет добровольно отказался от финансирования. Решение об отказе от денег одобрил и попечительский совет. Однако университет надеется, что история его взаимоотношений с баптисткой конвенцией не закончена.