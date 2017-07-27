Учительницу, переспавшую с учеником в самолёте, сдал завистливый одноклассник

28-летнюю учительницу физики из Великобритании уволили с работы после того, как раскрылись её интимные отношения с одним из учеников. Во время перелёта из Женевы подросток перебрал с вином, и секс с педагогом случился прямо на борту самолёта.

Элеонор Уилсон из Бристоля продолжила встречаться и переписываться со школьником на протяжении нескольких месяцев, пока на неё не пожаловался другой ученик. Юноша пытался вынудить Элеонор переспать и с ним, угрожая рассказать всем о её отношениях с одноклассником.

После того как ситуация стала достоянием общественности, учительницу немедленно уволили из школы. Юный любовник Элеонор также дал показания против бывшего педагога, подтвердив, что вступал с ней в сексуальную связь. Подросток признался, что был влюблён в учительницу физики.

Во время следствия Элеонор Уилсон отрицала и сексуальные отношения с учеником, и употребление им алкоголя. Однако суд не поверил 28-летней учительнице и пожизненно лишил её права заниматься педагогической деятельностью.