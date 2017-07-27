Куда смотрели родители? Пользователи Сети осудили свадьбу 13-летней беременной

Видео вызвало ярость у жителей Китая, где детские свадьбы являются довольно серьёзной проблемой. К тому же такие браки не признаются законными, ведь минимальный возраст вступления в брак в Китае составляет 20 лет для женщин и 22 года для мужчин.
Они же сами ещё дети. Как они будут справляться со своими будущими обязанностями?
Пользователь Weibo
Как сообщается, подростки поженились ещё в июне, но видео с церемонии появилось в Сети лишь несколько дней назад. Свадьбу организовали родители молодожёнов, которые были рады этому союзу, несмотря на ранний возраст новобрачных.
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