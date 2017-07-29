В Сети люди сравнивают длину ступни и предплечья. У вас она тоже одинаковая?

В китайской социальной Сети Weibo набирает популярность новый тренд: пользователи обмениваются фотографиями с измерением размера ноги, сообщает The Sun.

На создание нового тренда в Сети пользователей сподвиг эпизод из аниме-шоу Case Closed.

В одной из серий главный герой — детектив Конан утверждал, что размер ноги человека равен длине предплечья. Как только этот момент показали по телевизору, увлечённые зрители начали проверять эту теорию.

Результатами своего эксперимента фанаты аниме-шоу поделились с другими пользователями в местной социальной сети.

Примечательно, что для большинства из них заявление детектива оказалось оправданным. Однако нашлись и те, у кого эксперимент не удался.

"Теперь неудивительно, что в детстве я не мог ничего выиграть, потому что руки слишком короткие..." — заявил один из пользователей.

"Если у большинства теория подтвердилась, то, видимо, я исключение", — написал другой пользователь Сети.