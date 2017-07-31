Хозяйка регулярно красит йорка в розовый цвет, потому что тот — Водолей

Лаура Шакоски из Далласа каждый месяц тратит 150 долларов на окрашивание своего йоркширского терьера Джевел в розовый цвет. Лаура объясняет, что именно этот цвет соответствует знаку зодиака и характеру её питомца.

Каждый месяц Лаура тратит сотни долларов на уход за своей любимицей. Окраской шерсти дело не ограничивается: владелица водит Джевел на маникюр и покупает ей ошейники, инкрустированные горным хрусталём.

Это всё из-за её знака зодиака. Она Водолей, а значит, что она очень общительна. Она — дар этому миру Лаура Шакоски

Лаура увлекается астрологией и решила покрасить любимицу в цвет, соответствующий её знаку зодиака. По мнению ряда астрологов, розовый цвет помогает Водолеям раскрыть свой творческий потенциал. Женщина рассказывает, что долго искала грумера, который смог бы покрасить Джевел в ярко-розовый, не причинив вреда её здоровью. Теперь она регулярно обновляет цвет шерсти терьера краской на растительной основе.

Иногда Лаура отводит Джевел на маникюр, где собаке окрашивают когти. Но это происходит не слишком часто: хозяйка опасается, что яркие когти в сочетании с розовой шерстью будут выглядеть вульгарно.