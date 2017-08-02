Педагог избежала тюрьмы после секса с ученицей, пообещав, что это не повторится

28-летняя Нина Скотт из США призналась, что восемь месяцев встречалась с 16-летней ученицей и вступала с ней в половую связь в школе, в парке и у себя дома. Несмотря на 70 доказанных эпизодов, учительнице удалось избежать тюрьмы, сообщает издание The Sun.

Одним из доказательств романа педагога и ученицы стали любовные письма, которые Нина Скотт отправляла девушке. В первой записке, с которой и начались отношения, учительница задала ей вопрос: "Что бы ты почувствовала, если бы я тебя поцеловала?" — об этом рассказала сама жертва.

В суде педагог попросила прощения у девушки и её семьи и заверила судью, что подобное не повторится. Теперь Нине Скотт предстоит провести от трёх до двадцати трёх месяцев под электронным контролем. Приближаться к бывшей ученице женщине запрещено. Кроме того, в течение пяти лет она будет находиться под контролем Совета по оценке сексуальных правонарушителей штата.