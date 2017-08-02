Националисты устроили истерику, перепутав автобусные сиденья с мусульманками

Пользователь Йохан Слатавик загрузил эту фотографию в Сеть, так как она показалась ему забавной. Но ему и в голову не приходило, что снимок вызовет такую бурную реакцию у пользователей. Многие из них призвали запретить ношение традиционной исламской одежды в общественных местах. Норвежский политик Синдр Фоссум Байер сделал скриншоты подобных комментариев и выложил их отдельным постом на своей странице.
Ненависть, которую люди испытали к пустым автобусным местам, отлично показывает, насколько предрассудки превзошли мудрость
Синдр Фоссум Байер
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