Националисты устроили истерику, перепутав автобусные сиденья с мусульманками

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Националисты устроили истерику, перепутав автобусные сиденья с мусульманками

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Фотография сидений в пустом автобусе неожиданно вызвала настоящую истерику у норвежских противников ислама. Пользователи "Фейсбука" приняли сиденья за женщин-мусульманок, одетых в бурки, и стали распространять фотографию в качестве доказательства исламизации Норвегии.

Пользователь Йохан Слатавик загрузил эту фотографию в Сеть, так как она показалась ему забавной. Но ему и в голову не приходило, что снимок вызовет такую бурную реакцию у пользователей. Многие из них призвали запретить ношение традиционной исламской одежды в общественных местах. Норвежский политик Синдр Фоссум Байер сделал скриншоты подобных комментариев и выложил их отдельным постом на своей странице.

Ненависть, которую люди испытали к пустым автобусным местам, отлично показывает, насколько предрассудки превзошли мудрость

Синдр Фоссум Байер

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