Сотрудников китайской компании в наказание заставляют пить воду из унитаза

В китайской провинции Сычуань в одной из компаний начальство наказывает своих офисных сотрудников, заставляя выпивать стакан воды из унитаза.

Работники фотостудии в городе Гуаньян провинции Сычуань, судя по всему, готовы на многое, лишь бы сохранить за собой своё рабочее место, сообщает Newsflare.

На кадрах видео можно увидеть, как один из сотрудников набирает в стакан воду из туалета, а затем проверяет её несколько секунд, прежде чем выпить. Следом за ним наказанию подвергается и девушка, которая тоже не стремится поскорее утолить жажду.

Как оказалось, такой метод наказания использует начальство за невыполнение плановых показателей продаж.

По словам одной из сотрудниц "мотивирующей" компании, из-за частого употребления туалетной воды у неё развилась диарея, но работу эту оставить она никак не может.

Попавшее случайно в Сеть видео дошло до сотрудников полиции, которые занялись рассмотрением инцидента и уже арестовали на четыре дня человека, снимавшего шокирующую сцену на камеру.