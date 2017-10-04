Зэку добавят 2 года за селфи в Facebook, где он хвастается прессом с кубиками

26-летний Бреннан Хартри из Бристоля был заключён в тюрьму на 6 лет за взрыв и ограбление банкомата. Всего две недели назад он получил дополнительный год тюрьмы: следствию удалось доказать причастность к ограблению ещё одного банкомата. И вот теперь Бреннан рискует добавить к своему сроку ещё 2 года — на этот раз за публикацию фото в "Фейсбуке".

Заключённый, который вообще не должен иметь доступа к личному телефону, публиковал на своей страницы селфи из тренажёрного зала. Его страница забита снимками без футболки — грабитель явно хотел показать, что и в тюрьме не теряет времени зря. На фотографиях прекрасно видно и "орудие преступления" — смартфон Бреннана Хартри.

Представители тюремной службы заявили, что возмущены таким наглым поведением заключённого. Это неудивительно, ведь в прошлом году "Закон о тяжких преступлениях" предоставил тюремному персоналу больше полномочий для пресечения незаконного использования телефонов. В том числе они могут потребовать у мобильных компаний блокировки SIM-карт заключённых.

Это поведение совершенно неприемлемо, и мы принимаем немедленные меры. Мы твёрдо знаем, что те, кто нарушает правила, будут наказаны и могут провести дополнительное время за решёткой Представитель тюремной службы

Официальная страница Бреннана Хартри была удалена из "Фейсбука" по требованию Министерства юстиции, однако в социальной сети можно найти уже несколько её клонов. Самому Хартри теперь грозит наказание в виде ещё двух лет лишения свободы.