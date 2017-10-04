"Меня затравили в Сети за фото дочки на полу аэропорта, но я всё могу объяснить"

Год назад фото Молли Лесинг, сделанное незнакомцем без её разрешения, стало по-настоящему вирусным. Пользователи сразу же осудили безответственную мать, которая уделяет смартфону больше внимания, чем собственному ребёнку. В интервью Today.com Молли рассказала, что на самом деле происходит на вирусной фотографии.

Молли рассказала, что в прошлом году была вынуждена провести больше 20 часов в аэропорту Колорадо вместе с двухмесячной дочерью Анастасией. Их рейс постоянно переносили, и Молли уже физически не могла держать ребёнка на руках.

Я держала Анастасию на руках в течение нескольких часов. Я устала, да и ей нужно было отдохнуть. К тому же мне пришлось общаться со всеми родственниками, которые спрашивали, где мы потерялись Молли Лесинг

Разумеется, стоило Молли положить Анастасию, как поблизости появился неизвестный герой с камерой. Сразу после публикации фотографии на молодую мать обрушился гнев пользователей Сети. Женщину сразу же обвинили в жестоком обращении с ребёнком и назвали ужасным родителем.

Большую часть времени Молли игнорировала комментарии в свой адрес, но иногда её нервы сдавали. Важно отметить, что женщина работает медсестрой в педиатрическом отделении, поэтому она боялась, что после публикации снимка окажется без работы. К счастью, этого не произошло. Теперь Молли призывает пользователей Сети не набрасываться на людей, не разобравшись в их ситуации.