Воспитательница, которую уволили за "жизнь во грехе", подала в суд на садик

24-летняя жительница Лондона Зельда де Грён утверждает, что год назад её уволили из еврейского детского сада за совместную жизнь с бойфрендом. Руководство объявило девушке, что, если она будет сожительствовать с мужчиной или иметь детей до брака, её не станут терпеть на рабочем месте.

Зельда рассказала, что менеджеры детского сада подвергли её унизительному часовому допросу о личной жизни. В частности, воспитательницу спросили, почему она всё ещё не замужем.

Они сказали мне: "Двадцать три — это большое число. Вы не хотите выйти замуж? Почему нет? У вас есть проблемы с этим?" Зельда де Грён

Через два дня после этой беседы Зельда попросила менеджеров извиниться перед ней, но вместо этого получила уведомление о дисциплинарных разбирательствах. Девушке объяснили, что она позорит детский сад поведением, которое противоречит культурным и религиозным установкам его клиентов. Месяц спустя Зельду уволили и пригрозили иском за испорченную репутацию.

Год спустя Зельда де Грён вышла замуж за своего бойфренда и решила сама подать в суд на бывших работодателей. Девушка требует с руководства детского сада 20 600 фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей) за религиозную и сексуальную дискриминацию. Чью сторону займёт суд, пока неизвестно — дело поручено Трибуналу занятости Уотфорда в Хартфордшире.