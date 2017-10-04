"Этот бегун доказал, что на финише любому марафонцу на всё по хрену"

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"Этот бегун доказал, что на финише любому марафонцу на всё по хрену"

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Спортсмен занял десятое место, пробежав около 42 км за 2 часа и 21 минуту и улучшив свой предыдущий результат.

Третий этап марафона в Словакии не помог 31-летнему бегуну Юзефу Урбану выиграть, но зато теперь его точно надолго запомнят. Дело в том, что на финишной прямой из шорт мужчины вывалилось его хозяйство, но спортсмен либо не заметил этого, либо решил, что терять уже нечего, сообщает Daily Mail.

В итоге Урбан занял десятое место с результатом в 2 часа 21 минуту и 51 секунду, согласно неофициальным данным марафона. При этом интимное видео с соревнований набрало около одного миллиона просмотров.

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