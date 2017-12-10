"Я вышла замуж за канделябр, но это я в постели с другим светильником"

Жительница Великобритании является объектофилом и чувствует симпатию ко всей своей коллекции люстр.

Аманда Либерти настолько влюблена в свою коллекцию светильников, что вышла замуж за одного из них, а другого берёт к себе в постель. Главным избранником 33-летней женщины стал 70-сантиметровый канделябр, которого она назвала Люмьером, сообщает Mirror.

Аманда утверждает, что это была любовь с первого взгляда. Поэтому она не пожалела за покупку антикварного светильника из Германии £400 (более 30 тыс. в рублях), и теперь осыпает его поцелуями.

Я не могла перестать думать о нём и о том, как он прекрасен. Я чувствовала удивительную энергию, исходящую от него. Купив светильник, я терпеливо ждала, когда его импортируют в Великобританию, и спустя 6 дней он оказался у меня в руках Аманда Либерти

Дело в том, что Аманда является объектофилом, то есть женщина постоянно влюбляется в предметы. Так, например, в 14 лет она увлеклась барабанной установкой, а позже — статуей Свободы.

Я предложила ему перейти на новый этап отношений в прошлый День святого Валентина. Я надеюсь, что в скором будущем у нас состоится свадебная церемония Аманда Либерти

Несмотря на свои необычные отношения, Аманда настаивает, что её чувства абсолютно естественны и она счастлива со своими спутниками.