"Я вышла замуж за канделябр, но это я в постели с другим светильником"

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"Я вышла замуж за канделябр, но это я в постели с другим светильником"

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Фото © Соцсети

Жительница Великобритании является объектофилом и чувствует симпатию ко всей своей коллекции люстр.

Аманда Либерти настолько влюблена в свою коллекцию светильников, что вышла замуж за одного из них, а другого берёт к себе в постель. Главным избранником 33-летней женщины стал 70-сантиметровый канделябр, которого она назвала Люмьером, сообщает Mirror.

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Аманда утверждает, что это была любовь с первого взгляда. Поэтому она не пожалела за покупку антикварного светильника из Германии £400 (более 30 тыс. в рублях), и теперь осыпает его поцелуями.

Я не могла перестать думать о нём и о том, как он прекрасен. Я чувствовала удивительную энергию, исходящую от него. Купив светильник, я терпеливо ждала, когда его импортируют в Великобританию, и спустя 6 дней он оказался у меня в руках

Аманда Либерти

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Дело в том, что Аманда является объектофилом, то есть женщина постоянно влюбляется в предметы. Так, например, в 14 лет она увлеклась барабанной установкой, а позже — статуей Свободы.

Я предложила ему перейти на новый этап отношений в прошлый День святого Валентина. Я надеюсь, что в скором будущем у нас состоится свадебная церемония

Аманда Либерти

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Несмотря на свои необычные отношения, Аманда настаивает, что её чувства абсолютно естественны и она счастлива со своими спутниками.

Никто из люстр не ревнует меня. Они понимают, что я люблю всех их. Так, например, с Люмьером мы — муж и жена, но иногда я могу спать с другим светильником. Я не причиняю никому вреда, вступая с ними в отношения, а просто делаю то, что велит сердце

Аманда Либерти

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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