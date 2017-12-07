Хирурги показали паразитов, найденных в кишечнике беглеца из КНДР

Солдата КНДР доставили в больницу после того, как он предпринял попытку бежать в Южную Корею. Во время побега северокорейские солдаты открыли огонь по нему, в результате чего мужчина был ранен.
Помощь оказала южнокорейская сторона и отправила его в больницу для проведения экстренной операции. После того как врачи провели необходимые исследования, в организме перебежчика обнаружили несколько паразитов в кишечнике, а также выявили у него гепатит B.
Я работаю в медицине уже 20 лет, но за всё это время я впервые вижу такое. Внутри него сидели паразиты длиной по 26 сантиметров. Ему чудом удалось выжить после всего, что с ним произошло
Доктор Лии
По предположениям врачей, паразиты могли попасть в организм через заражённую пищу, которую при выращивании удобряют человеческими фекалиями в Северной Корее. Доктор Лии добавил, что если эти продукты не обработать специальными веществами, то паразиты могут попасть в организм человека через съеденные сырые овощи.
Попытка военнослужащего пересечь границу была снята на камеры.
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