В Австралии запретили парфюм от Ким Кардашьян из-за опасного вещества

Как сообщает TMZ, представители Ким Кардашьян вернут все деньги за заказы парфюма жителям Австралии и Новой Зеландии.

В ноябре звезда реалити-шоу Ким Кардашьян презентовала свой парфюм в трёх вариациях: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Появления товара на полках магазинов ждали поклонники Ким во всём мире, но доступен он оказался не всем.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 14 2017 в 9:58 PST

Международная компания по перевозкам FedEx отказалась везти духи в Австралию и Новую Зеландию из-за спиртосодержащего вещества, которое может легко воспламениться.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 15 2017 в 9:18 PST

Австралийцы, которые с нетерпением ждали заказы, потребовали назад свои деньги, поскольку на сайте не сообщили о приостановлении поставок в данную страну.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 17 2017 в 9:02 PST

После того как парфюм стал доступен на сайте Кардашьян, её фанаты ринулись скупать ароматы, что позволило ей неплохо обогатиться. Уже за первый час после выхода они купили духов на $1,3 млн, а через сутки сумма увеличилась в десять раз.