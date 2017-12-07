Мешочек с белым порошком выпал из заднего прохода обвиняемого прямо на суде

25-летний бодибилдер — наркоман Кристос Панагакос из Квинсленда, Австралия, не представлял, как прожить в тюрьме "без лекарств", поэтому дважды проносил туда наркотики — и дважды безуспешно.

Молодой парень предстал перед судом в режиме онлайн в ноябре за повторную попытку пронести наркотики в тюремную камеру в заднем проходе, пишут СМИ.

Всё началось в австралийском Ипсуиче в июле 2015 года, когда мужчина обвинялся в хранении наркотических веществ. В суде его приговорили к трём с половиной годам лишения свободы: он должен выйти 26 Мая 2018-го.

На пути в тюрьму Этна Крик в Австралии при осмотре преступников случился скандал: в заднем проходе Кристоса нашли мешочек с крэком и экстази. Суд принял решение перенести слушание по этом делу на более позднее время, в итоге следствие затянулось на два года, и к нему Кристос подготовился так же хорошо.

На втором своём слушании, уже находясь в заключении и больше года отбывая срок, бодибилдер умудрился где-то достать наркотики и спрятать их в том же месте, что и в предыдущий раз.

Это случилось как раз во время слушания дела, когда адвокат Критоса Марк Уилльямс говорил о том, что его подзащитный раз и навсегда завязал с наркотическими веществами. Мешочек выпал из заднего прохода Кристоса на глазах у судейской коллегии.

Подсудимого отправили назад в камеру, назначив очередное слушание по последнему делу на ноябрь: в этот раз — через онлайн-трансляцию из тюрьмы Этна Крик, в которой находился заключённый.

Во время трансляции Кристос признался, что был глуп и неправ.

Я думал, что наркотики помогут справиться с проблемами, но на самом деле я бежал от них, используя эти вещества. Сейчас я мыслю трезво Кристос Панагакос

В итоге мировой суд в Маккае приговорил Кристоса к четырём месяцам заключения, которые не будут суммированы с его первым сроком. Качок выйдет на свободу в назначенное в 2015 году время — в мае 2018 года.