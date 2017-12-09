Трансгендер, которую заблокировал Tinder: Им не нравится, что меня лайкают парни

Тахлия Рене из Техаса заявила, что приложение для знакомств Tinder удалил её профиль, потому что она — трансгендер. Представители компании объяснили это тем, что пользователь нарушил условия обслуживания и принципы сообщества.

Самое лучшее, что они могли сказать, — это то, что я нарушаю правила их сообщества. Хотя, все мы знаем, что меня лайкают [в приложении] из-за того, что я трансгендер Тахлия Рене

Самое приятное — это то, что ни один парень, с которым я общалась, не заблокировал меня подобным образом за то, что я транс Тахлия Рене

Несмотря на то что в ноябре 2016 года Tinder ввёл графу "трансгендер" в разделе полов, Талия всё равно была заблокирована

Разработчики приложения тогда заявили, что придерживаются своих принципов — не ущемлять пользователей из-за их пола

В заявлении даже говорилось, что они будут обучать сотрудников относительно членов трансгендерных сообществ