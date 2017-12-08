Блогер-экспериментатор засунул голову в микроволновку, но что-то пошло не так

Ютьюбер из Вулвергемптона, Великобритания, надел на голову пакет и засунул голову в микроволновую печь, а его друзья залили в свободное пространство шпаклёвку, чтобы сделать слепок головы. Необычный эксперимент едва не стоил парню жизни — вызволять блогера пришлось спасателям, пишет Mirror.

Залитая в микроволновую печь шпаклёвка застыла быстрее, чем планировали молодые люди, и блогер оказался в ловушке без воздуха. К счастью, его друзья догадались вставить в пакет трубку, через которую парень смог дышать до приезда спасателей: ребята вызвали их через полтора часа самостоятельных попыток избавиться от микроволновки.

Приехавшая на вызов бригада потратила час, пытаясь снять ловушку с головы блогера: шпаклёвка застыла и никак не хотела отпускать шутника на волю. В результате спасателям пришлось использовать отвёртку, чтобы отколоть куски шпаклёвки и вызволить экспериментатора-неудачника. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает, но спасатели призывают всех не повторять его опыт.