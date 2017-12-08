Сотрудник McDonald's ударил головой в нос недовольного клиента (видео)

Скандал в ресторане стал следствием того, что в пять утра в ливерпульском McDonald's не оказалось куриных нагетсов и бекона.

С утра пораньше, в пять часов, в один из ливерпульских ресторанов McDonald's наведались голодные гости и стали требовать обеденное меню, когда в такую рань в ресторане имелись только завтраки, пишет Daily Mail.

Невыспавшийся сотрудник с праздничными оленьими рогами на голове пытался вежливо объяснить гостю, что в такое время куриные нагетсы отсутствуют. Тогда гость потребовал бекон, но и бекона в ресторане не оказалось. Между посетителем и работником франшизы завязалась ссора.

В какой-то момент сотрудник McDonald's перестал ругаться, он молча обошёл кассу (что заняло у него примерно 20 секунд по подсчётам свидетелей) и внезапно напал на клиента, навесив ему тумаков. Сейчас его карьера в McDonald's под вопросом. Администрация ресторана проводит разбирательство.

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