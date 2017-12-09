Таймс-сквер превратили в подиум для раздетых женщин, считающих себя моделями

Новый показ прошёл вскоре после шоу Victoria's Secret. Тем не менее активистка уверяет, что REALCatwalk ни в коем случае не критика "ангелов"
Кристиана организовала подобное мероприятие в поддержку женщин, которые не удовлетворены собственным телом
Однако девушка заметила, что в современном модном мире меняются каноны красоты
Нью-Йорк готов к переменам и возможности принять все виды красоты
Кристиана
По её мнению, девушка должна любить себя такой, какая есть, и при этом оставаться соблазнительной
Показ прошёл прямо на Таймс-сквер. В дефиле приняли участие 25 девушек разных размеров, а их публикой были прохожие люди
Я настолько ошеломлена от той любви, которую мы получили от людей. Во время шоу энергия была потрясающей, женщины в толпе по-настоящему радовались
Кристиана
Шоу прошло успешно. После мероприятия Кристиану мужчины и женщины стали заваливать сообщениями. Девушка заявила, что намерена устроить новый показ
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