Таймс-сквер превратили в подиум для раздетых женщин, считающих себя моделями

Борец за права девушек и модель Кристиана организовала показ, на котором девушки всех размеров смогли пройтись по Таймс-сквер в одном нижнем белье. В дефиле под названием "Реальный подиум" (REALCatwalk) приняли участие 25 женщин.

Новый показ прошёл вскоре после шоу Victoria's Secret. Тем не менее активистка уверяет, что REALCatwalk ни в коем случае не критика "ангелов"

Кристиана организовала подобное мероприятие в поддержку женщин, которые не удовлетворены собственным телом

Однако девушка заметила, что в современном модном мире меняются каноны красоты

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По её мнению, девушка должна любить себя такой, какая есть, и при этом оставаться соблазнительной

Показ прошёл прямо на Таймс-сквер. В дефиле приняли участие 25 девушек разных размеров, а их публикой были прохожие люди

Я настолько ошеломлена от той любви, которую мы получили от людей. Во время шоу энергия была потрясающей, женщины в толпе по-настоящему радовались Кристиана

Шоу прошло успешно. После мероприятия Кристиану мужчины и женщины стали заваливать сообщениями. Девушка заявила, что намерена устроить новый показ