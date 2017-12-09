Таймс-сквер превратили в подиум для раздетых женщин, считающих себя моделями

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Таймс-сквер превратили в подиум для раздетых женщин, считающих себя моделями

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Борец за права девушек и модель Кристиана организовала показ, на котором девушки всех размеров смогли пройтись по Таймс-сквер в одном нижнем белье. В дефиле под названием "Реальный подиум" (REALCatwalk) приняли участие 25 женщин.

Новый показ прошёл вскоре после шоу Victoria's Secret. Тем не менее активистка уверяет, что REALCatwalk ни в коем случае не критика "ангелов"

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Кристиана организовала подобное мероприятие в поддержку женщин, которые не удовлетворены собственным телом

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Однако девушка заметила, что в современном модном мире меняются каноны красоты

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Нью-Йорк готов к переменам и возможности принять все виды красоты

Кристиана

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

По её мнению, девушка должна любить себя такой, какая есть, и при этом оставаться соблазнительной

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Показ прошёл прямо на Таймс-сквер. В дефиле приняли участие 25 девушек разных размеров, а их публикой были прохожие люди

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Я настолько ошеломлена от той любви, которую мы получили от людей. Во время шоу энергия была потрясающей, женщины в толпе по-настоящему радовались

Кристиана

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Шоу прошло успешно. После мероприятия Кристиану мужчины и женщины стали заваливать сообщениями. Девушка заявила, что намерена устроить новый показ

<p>Фото © Instagram/ khrystyana</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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