"Я боролся за эту страну на ринге против Нигерии, а меня туда депортируют!"

Миграционная служба Великобритании высылает из страны 29-летнего боксёра Кельвина (Биляля) Фауаза из Хайеса, района Хиллингдон в Лондоне, несмотря на заслуги перед Англией, которую он считает родной.

Биляль попал в Великобританию мигрантом-беженцем в 14 лет вместе со своим дядей. Он пообещал Хоум-офису (Министерству иммиграции Великобритании), что отец присоединится к нему позже, но тот так и не появился, пишет Daily Mail.

Биляль сразу сменил своё имя на более английское и стал зваться Кельвином. В лондонском боро Бренте он пошёл в школу, пройдя долгий путь от бездомного, члена банды и местного наркомана-барыги к боксу и начав посещать клуб Стоунбридж. В 2011 году он решил, что бокс — это его будущее.

К 2014 году он поднялся до уровня третьего боксёра любительской лиги Англии, женился на местной девушке и завёл семью. Кельвину пришлось шесть раз отстаивать честь Англии на международных соревнованиях, однажды он даже выступал против самой Нигерии — страну, куда его хотят депортировать. В 2014-м он получил титул международного чемпиона среди боксёров-любителей. В 2017-м он стал чемпионом АВА всей Англии.

И вот после стольких лет взлётов и падений, проигрышей и побед за своё место среди жителей Великобритании Кельвина хотят выслать назад — в Нигерию. Представители Хоум-офиса заявили, что даже женитьба на англичанке в этом случае не имеет никакой юридической силы.

Это даже не моя родина. Мои родители — ливанские беженцы, они сами жили там на птичьих правах. Моя мать умерла, а отца я уже вряд ли там найду. Мне просто не к кому там возвращаться... Кельвин (Биляль) Фауаз

Представитель партии лейбористов Джон Макдоннел пытался апеллировать решение суда, но всё прошло без результата. Теперь Кельвина держат в иммиграционном центре Гатвика, чтобы депортировать его в Нигерию.