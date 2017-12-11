"Я сделала 30 пластических операций ради парня, а он меня бросил"

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"Я сделала 30 пластических операций ради парня, а он меня бросил"

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Фото © Instagram/her_name_is_berry

Бывший парень унижал девушку, называя её некрасивой, из-за чего она постоянно ложилась под нож.

Блогерша из Гонконга сделала себе более 30 пластических операций за последние пять лет, чтобы произвести впечатление на её теперь уже бывшего парня. 22-летняя Берри рассказала, что из раза в раз ложилась под нож из-за того, что бойфренд постоянно критиковал её внешность и сравнивал с супермоделями, сообщает New York Post.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/her_name_is_berry/" target="_blank">her_name_is_berry</a></p>

Девушка потратила кучу денег на увеличение лба, глаз, изменение формы щёк, носа и груди. Но этого было всё равно недостаточно для того, чтобы произвести впечатление на бойфренда.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/her_name_is_berry/" target="_blank">her_name_is_berry</a></p>

Если бы он остановил меня и сказал, что я красивая, я бы перестала, но он так не поступил

Берри

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/her_name_is_berry/" target="_blank">her_name_is_berry</a></p>

Даже после всех операций парень Берри продолжал указывать ей на недостатки. И следующим оказалась её маленькая грудь, которую в результате девушка увеличила.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/her_name_is_berry/" target="_blank">her_name_is_berry</a></p>

Когда мама Берри увидела её после последней операции, она заплакала — от прежней дочки не осталось и следа. После этого блогерша поняла, что натворила, и призналась местным СМИ, что жалеет о том, что изменила свою внешность.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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